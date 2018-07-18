Rodaripa bašo radikalizmi upral romani populacia an i Srbia (lokalno konsultacie)

Akava apelo baši aplikacia si pjravdo e personenge so si themutne jali si len oficialno than dživdipaske an i Srbia.

O Proekto “Maripa mujal zoralo ekstremizmi thaj radikalizmi an o risiko an i Srbia prekal ko vakti detekcia thaj preventivno angažmani e jekhinake” si le resarin te konektirinel thaj konsolidirinel i funda ko zori te čhinaven o zoralo ekstremizmo thaj radikalizmo (VERLT) so šaj ovel an i teritoria e Srbiake

O čhinaven o zoralo ekstremizmo thaj radikalizmo (VERLT) atginel pe sar sasto thaj multi-fascentno akcepcia an o globalno maripa mujal o terorizmi so kerel buti o Govermento an i Srbia.

Ko funde e raportenge thaj rodaripa o ekstremno radikalizmi an i Srbia isi baro risiko ko numero e dizutnenge so šaj te ovel kerdo ko diferentno forme taro VERELT.

Nesave rodaripa notirinena kaj isi buvljaripa e ekstremizmoske thaj radikalizmi ko terne manuša konekcijaja thaj i romani populacia. O Roma si idealno asavke aktonge soske generalno but si čorole, marginalizirime, bizi buti thaj tikno nivelo edukacia.

Faktea kaj i romani populacia an i Srbia si stigmatizirimi thaj diskriminirimi ko but forme3 an o dživdipam asavko aktiviteto si importantno te kerelpe rodaripakoro faktia, akteria, trendia thaj sasto perimetro tari radikalizacia thaj ekstremizmo ki romani populacia an i srbia.

Link: https://jobs.osce.org/vacancies/researcher-radicalization-among-roma-community-serbia-local-consultancy-vnsrmc00542